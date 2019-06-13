ОНФ провел более 285 экскурсий в рамках акции «Идем в музей»

Активисты ОНФ с 10 по 16 мая провели более 285 экскурсий для детей и молодежи в исторические и краеведческие музеи. Во время экскурсий участники делали фотографии и размещали в социальных сетях интересные посты с хештегом #ИдемВМузей.

Так, представители ОНФ организовали экскурсию в краеведческий музей для воспитанников Архангельского социально-реабилитационного центра.

«Они познакомились с животным миром Поморья. В музее представлены уникальные экспонаты северных хищников и птиц: от безобидных глухарей до хищных филинов и белой совы. Кроме того, ребята увидели обитателей Белого моря и Ледовитого океана – белого медведя, нерпу, тюленя и даже осмотрели останки гренландского кита», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Татьяна Артемова.

Для ребят из петрозаводского молодежного центра «Смена» активисты ОНФ организовали экскурсию в Национальный музей Республики Карелия. Особый интерес у них вызвала одна из главных загадок Онежского озера – онежские петроглифы, которые датируются IV—III тыс. до н.э. В этот же день обзорные экскурсии для детей также прошли в музеях Кондопоги, Костомукши, Питкяранты и Сортавалы.

В Республике Коми для детей села Выльгорт Сыктывдинского района активисты ОНФ провели образовательную программу «Как учились в старину» в музее истории и культуры имени Эмилии Налимовой. Школьников в первую очередь познакомили с тем, как учились 100 лет назад дети из небогатых крестьянских семей, как, несмотря на трудную жизнь, дети тогда тянулись к знаниям, становились грамотными людьми и добивались больших достижений для родного села и своего края.

В Республике Калмыкия активисты ОНФ организовали для воспитанников детского лагеря «Юные блогеры» экскурсию в музей кочевых народов в Элисте. Участники экскурсии узнали о культуре калмыцкого народа. Ребятам рассказали о традициях и обычаях кочевников, показали национальную одежду и музыкальные инструменты. Кроме того, для них прошел мастер-класс по стрельбе из лука.

Акция «Идем в музей» прошла в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина». Он направлен на выявление ключевых особенностей населенных пунктов и изучение местной истории. Участники проекта с 1 по 18 июня проводят опрос граждан, посвященный истории родного края и семейным ценностям. Эксперты Народного фронта проанализируют его результаты, выявят имиджевые характеристики территорий и определят, какие символы их олицетворяют.

Напомним, что в 2019 г. активисты ОНФ провели

более 310 мероприятий в 78 регионах страны ко Дню России. Это экскурсии, викторины, интерактивные занятия, познавательно-игровые мероприятия, флешмобы. В них участвовали более 20 тыс. человек, из них 14 тыс. – дети.