ОНФ и «Россия – страна возможностей» совместно с ведущими компаниями страны обновляют формат профстажировок

На площадке XXIII Петербургского международного экономического форума автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» заключила пять соглашений о сотрудничестве и взаимодействии по проекту ОНФ «Профстажировки» с партнерами-работодателями: Минстроем России, компаниями «Россети», «Ростелеком», «Уралкалий» и госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ». Платформа проекта будет запущена в середине июня. Студенты смогут начать выполнять задания уже в сентябре.

«Новая платформа даст возможность студентам взаимодействовать с работодателями напрямую и получать от них практико-ориентированные задания – кейсы. Такая коммуникация поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по запросу компаний, которые в будущем могут пригласить молодого человека на стажировку или работу. Более 600 кейсов, подготовленных ведущими федеральными и региональными компаниями, охватывают все направления подготовки специалистов», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

ПАО «Россети» разместили на платформе «Профстажировок» рекордное количество кейсов – 85.

«Большая часть кейсов, которые подготовили наши эксперты, посвящена эксплуатации электросетей, но с помощью проекта мы хотим привлечь не только инженеров, – отметил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. – Есть потребность в решении задач по строительству, нужны программисты, маркетологи и другие специалисты. В одном из заданий предлагаем студентам оценить затраты на внедрение технологий виртуальной реальности для подготовки персонала в электроэнергетической компании и разработать алгоритм расчета экономического эффекта от их внедрения. Это очень амбициозная задача, ведь пока в стране нет примеров применения VR-технологий для кадров, мы хотим быть здесь пионерами».

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» намерен привлечь студентов к решению задач по цифровой трансформации России.

«Сегодня ведется активная работа по формированию цифровой экономики России. Успех этой работы во многом будет зависеть от нашей молодежи: тех, кто сейчас учится, уже воплощает свои идеи или готовится создать инновационный бизнес, – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко. – Задача ВЭБ.РФ – содействовать раскрытию потенциала молодых специалистов и привлекать их к реализации проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Практико-ориентированные задания от компании «Ростелеком» привлекут студентов к борьбе с кибермошенниками.

«Кейсы «Ростелекома» и дочерних компаний (всего у нас работает около 130 тысяч сотрудников) посвящены злободневной теме – обеспечению безопасности в сети. Например, созданию безопасной среды социальных сетей и противодействию фишингу – интернет-мошенничеству для получения доступа к логинам и паролям пользователей. Мы также предлагаем разработать методы борьбы с угрозами из мира интернета вещей и кибербуллингом – интернет-травлей. Мы рады участвовать в таком масштабном проекте и видим в нем огромный потенциал», – отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Принять на стажировку победителей конкурсных работ готов и «Уралкалий».

«Работа с молодыми специалистами является для «Уралкалия» одним из приоритетных направлений деятельности в сфере HR, и мы выражаем уверенность в том, что заключенное соглашение будет способствовать содействию их профориентации и карьерным устремлениям, а также формированию комплексной системы развития и мотивации талантливой и инициативной молодежи», – отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.

Минстрой России предложит студентам разработать новые технологии в строительстве и цифровизации отрасли. Вместе с подведомственными организациями он подготовил для платформы проекта порядка 25 кейсов.

«В заданиях, которые разработали наши эксперты, представлена широкая проблематика отрасли, – отметил глава Минстроя России Владимир Якушев. – Наши кейсы будут интересны не только строителям и проектировщикам, но и программистам, юристам, экономистам. Мы уделяем большое внимание цифровизации отрасли, в том числе разработке информационных систем. Так, мы предлагаем участникам конкурса разработать интегрированную систему обмена информацией в строительстве».