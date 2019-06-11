Народный фронт и «Россия – страна возможностей» запустят скоростной кадровый лифт для молодежи

13 июня в 10:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску цифровой платформы проекта «Профстажировки» – совместного проекта Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей». На ней партнеры-работодатели смогут размещать практико-ориентированные задания (кейсы), а участники – студенты вузов и ссузов – выполнять их в качестве дипломных и курсовых работ. Авторов лучших решений пригласят на практику или стажировку в эти компании.

На пресс-конференции первые лица компаний-партнеров расскажут об особенностях стажерских программ, уникальных заданиях, которые подготовили для своих потенциальных стажеров и будущих сотрудников. Также работодатели объяснят, почему этот проект послужит скоростным кадровым лифтом для молодежи.

В пресс-конференции примут участие: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Профстажировки» Илья Семин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов.