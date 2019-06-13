«Молодежка ОНФ» в Коми стала партнером спортивного праздника в Сыктывкаре

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми стали партнерами спортивного праздника «Давай, Россия!», приуроченного ко Дню России. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялось спортивное мероприятие для детей Сыктывкара.

В спортивном празднике приняли участие шесть отрядов детского оздоровительного лагеря «РДШ-старт в будущее». Победителям соревнований стал отряд «Космические рейнджеры». Представители молодежного направления Общероссийского народного фронта подарили ребятам сладкие призы, без подарков не остались и другие участники.

«Во время веселых стартов спортивного праздника «Давай, Россия!» ребята боролись и состязались в спортивных эстафетах, проявляли свои бойцовские качества и спортивную сноровку. Это очень здорово! Активисты Народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми никогда не упускают возможность приобщить детей к спорту и культуре», — отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Елена Шилова.

Напомним, ко Дню России активисты ОНФ в Коми также провели акцию «Идем в музей» для детей села Выльгорт Сыктывдинского района. Для ребят в музее истории и культуры имени Эмилии Налимовой была организована программа «Как учились в старину».