«Молодежка ОНФ» в Коми призвала власти Сыктывкара заняться ликвидацией рекламы наркотиков на домах и строениях

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми направила обращение в администрацию Сыктывкара с просьбой провести работу с управляющими компаниями жилого фонда и собственниками строений и административных зданий на предмет ликвидации надписей, рекламирующих наркотические вещества. Представители Общероссийского народного фронта провели рейд и зафиксировали, что таких надписей на домах и строениях в городе очень много, при этом их ликвидацией никто не занимается. В управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми подтвердили проблему.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми провели рейд на основании сигналов граждан. Молодые люди провели фотофиксацию надписей, рекламирующих наркотические вещества на домах и строениях на улицах 28-й Невельской дивизии, Оплеснина, Клары Цеткин, Первомайской и Ломоносова в поселке Краснозатонский. Одни надписи прямо рекламируют название наркотиков, другие – рекламируют нелегальные интернет-ресурсы, с помощью которых распространяются наркотические вещества.

Сотрудники правоохранительных органов в комментарии общественникам ответили, что ведут работу по пресечению распространения запрещенных веществ, а ликвидацией рекламы наркотиков на домах должны заниматься управляющие компании и собственники зданий.

«Но этим фактически никто не занимается. Это очень большая и серьезная проблема. Общественники зафиксировали только часть противозаконных надписей на домах и строениях в Сыктывкаре, до которых никому нет дела, но таких надписей гораздо больше. Важно не только ловить наркосбытчиков, еще важней, чтобы молодежь не вовлекалась в наркосреду. Отрытая и циничная уличная реклама наркотиков прямо способствует этому. Считаем, что к решению вопроса должны подключиться все. Обратились в муниципалитет, чтобы была проведена работа с управляющими компаниями и собственниками на предмет ликвидации надписей, попросили, чтобы в дальнейшем вопрос был взят на должный контроль», – сказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми продолжат антинаркотический мониторинг.