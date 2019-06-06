Фонд ЖКХ взял на контроль поднятую ОНФ в Коми проблему капремонта дома в поселке Краснозатонский

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с сотрудниками федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства провели рейд по проблеме затянувшегося капитального ремонта многоквартирного дома в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре по улице Корабельной, 2А. ОНФ поднял эту проблему еще в 2017 г. на основании жалоб жителей, замерзающих в зимний период в своих квартирах. В ходе рейда представители подрядной строительной организации и администрации города заверили, что ремонт дома будет завершен до 31 августа 2019 г., вопрос поставлен на особый контроль.

Комиссия Фонда ЖКХ приехала в республику с целью проверки объектов по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и проверки реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов. Один из проблемных объектов – дом по улице Корабельной, 2А. Ремонт указанного дома осуществлялся с использованием средств Фонда ЖКХ.

В ходе капитального ремонта фасад дома был утеплен и обновлен только наполовину: большая часть одной из фронтальных стен строения осталась без ремонта. В ходе рейда активистов Народного фронта и представителей Фонда ЖКХ пенсионерка, инвалид II группы Мария Проказова сообщила, что из-за неутепленной стены температура зимой в ее квартире не поднимается выше 12 градусов тепла. По причине затянувшегося капремонта таких холодных квартир в доме по улице Корабельной почти половина.

По мнению представителей рабочей группы Фонда ЖКХ, среди причин допущенных нарушений, прежде всего, ненадлежащее исполнение обязательств со стороны подрядной организации, а также недостаточный уровень контроля со стороны администрации муниципального образования, ответственного за исполнение мероприятий программы капитального ремонта.

Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин в ходе рейда сообщил активистам ОНФ в Коми о том, что существенная задержка с ремонтом была вызвана в том числе неурегулированными вопросами подрядчика строительства с управляющей организацией многоквартирного дома и судебными разбирательствами. Представители строительной компании и мэрии заверили Народный фронт и Фонд ЖКХ, что все ремонтные работы по утеплению фасада здания будут завершены до 31 августа 2019 г.

«Данное обязательство активисты ОНФ в Коми берут на контроль на всех стадиях, в том числе на стадии строительства. Результаты будут оперативно направляться в Фонд ЖКХ. Нельзя допустить, чтобы жители замерзали еще одну зиму. В рамках работы тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Республике Коми мониторинг исполнения программ капитального ремонта в регионе будет продолжен», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.