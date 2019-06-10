Эксперты ОНФ представят интерактивную карту бесплатных детских кружков

Общероссийский народный фронт 11 июня на пресс-конференции в ТАСС представит интерактивную карту бесплатных кружков и мобильное приложение для родителей, которое помогает пользоваться именными сертификатами на дополнительное образование. Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» также покажут комикс, который доходчиво объясняет, как получить и использовать деньги сертификата на платные внешкольные занятия.

На пресс-конференции будут представлены итоги опроса, посвященного тому, чем реально хотят заниматься дети после уроков. Кроме того, эксперты проекта расскажут про акцию «Дети – детям», в рамках которой они записали видеосоветы подростков, справившихся с трудными жизненными ситуациями благодаря занятиям танцами, пением, волонтерству.

В мероприятии примут участие член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любовь Духанина, эксперт проекта Народного фронта «Равные возможности – детям», директор фонда общественного мониторинга «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова, директор Института развития персонифицированных систем управления, эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Семен Славин, президент межрегиональной общественной организации «Алопеция. Счастье быть собой» Андрей Андреев, студент Тверского колледжа им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова, участник акции «Дети – детям» Борис Новичихин, ученица школы №1466 им. Надежды Рушиной города Москвы, участник акции «Дети – детям» Виктория Карева.