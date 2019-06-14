Эксперты ОНФ обсудили проблемы защиты прав пациентов

На площадке Общероссийского народного фронта состоялся круглый стол «Формирование защиты прав пациентов» под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля. Участники заседания отметили, что сегодня граждане, обращающиеся за медпомощью, достаточно защищены Конституцией РФ, федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», следственными органами, системой поверенных в страховых компаниях и различными общественными организациями, включая Национальную медицинскую палату. Тем не менее периодически пациенты и организации, стоящие на страже их прав, сталкиваются с различными проблемами.

В заседании приняли участие активисты и эксперты ОНФ в сфере здравоохранения, представители Минздрава России, Росздравнадзора, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, руководители крупных медицинских центров, представители благотворительных организаций и общественных объединений по защите пациентов.

Участники совещания обратили внимание на многочисленные структуры, которые обязаны заниматься защитой прав пациентов, среди которых – Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые медорганизации, прокуратура и суды. Также на этом поле работает большое число юридических объединений и отдельных юристов. Об их активности свидетельствует многократное увеличение числа жалоб от пациентов.

«Нам следует решить, требуют ли существующие законы доработки и какие новые законодательные инициативы в них нужно внести», – пояснил Леонид Рошаль.

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, профессор Елена Малышева предложила определить в правовых актах ответственность и самих пациентов. «Я считаю, что назрела необходимость прописать в законах ответственность не только врачей, но и пациентов, например, за свое здоровье, за невыполнение врачебных рекомендаций, а также родителей, которые должны нести ответственность за здоровье своих детей», – сказала она.

Эксперт ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власовобратил внимание на то, что важную роль в защите прав пациентов играют пациентские сообщества и общественные советы. Они делают систему здравоохранения более эффективной и пациентоориентированной. Но из-за того что права и полномочия таких организаций не закреплены законодательно – их нет ни в одном нормативно-правовом акте, они не могут полностью реализовать свой потенциал.

«Мы предлагаем узаконить деятельность таких советов и наделить их соответствующими полномочиями, а также прописать функции общественных организаций, в том числе в проведении общественного контроля, в статье 28 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Таким образом мы повысим статус этих организаций и обяжем органы власти реагировать на те сообщения, которые поступают от них», – пояснил эксперт ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

На страже прав пациента стоят и страховые медицинские организации, напомнил эксперт ОНФ, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

«Одна из функций страховых медорганизаций – информировать граждан о ежегодном прохождении профилактических мероприятий. Для этого используются различные средства связи, в том числе почтовые и смс-рассылки. Учитывая, что в России проживают около 150 млн застрахованных в системе ОМС граждан, стоимость отправлений становится для страховых компаний весьма накладной», – отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что для таких рассылок нужен специальный социальный тариф и попросил содействия ОНФ в этом вопросе. Кроме того, Кузнецов напомнил, что по закону информировать людей против их воли нельзя. И предложил внести изменения в закон «О связи», которые бы позволяли страховым медорганизациям информировать граждан без их согласия.

В свою очередь заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Сучкова рассказала о другой проблеме – отсутствии социальной рекламы, рассказывающей о том, куда пациент может обратиться за защитой своих прав.

«Сегодня не каждый человек знает, что он может обратиться за помощью в страховую компанию или в пациентское сообщество. И хотя наши коллеги постоянно говорят об этом на своих ресурсах, совещаниях и семинарах, этого недостаточно. Поэтому вопрос социальной рекламы нужно ставить глобально», – заметила Сучкова.

Вопрос о защите прав гемодиализных пациентов подняла президент Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига» Людмила Кондрашова.

«У нас есть несколько глобальных проблем, которые связаны с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и системой ОМС. Первая – занижение объемов оказанной медпомощи и ее неоплата. Вторая – необоснованное снижение тарифов на оказание медицинских услуг. Особенно остро это чувствуется в той сфере, где работаем мы – заместительная почечная терапия. Еще одна проблема – отказ перераспределять объемы медпомощи вслед за пациентом, который меняет место лечения. То есть больные не могут поменять диализный центр, поскольку им было отказано в перераспределении медицинских объемов в тот центр, куда они хотят пойти», – пояснила Кондрашова.

Она предложила создать в каждом регионе рабочую группу, которая бы занималась этими вопросами и одновременно лекарственным обеспечением гемодиализных пациентов.

А руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев призвал ускорить формирование прозрачной системы госзакупок лекарственных средств и создание электронной медицинской карты пациента, в которой будет зафиксирована вся история болезни человека.

«В этом году количество жалоб на неполучение лекарственных средств теми, кому это положено бесплатно, увеличилось. Причем из всех регионов. В настоящее время по инициативе Росздравнадзора принимаются все необходимые меры по выправлению ситуации, в том числе и на уровне глав субъектов», – сообщил начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора Анатолий Шаронов.

В свою очередь Леонид Рошаль подчеркнул, что Народный фронт будет и дальше внимательно следить за тем, как исполняется защита прав пациентов, закрепленная в Конституции РФ и в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Решено продолжить обсуждение выдвинутых предложений на площадке Минздрава России.