Эксперты ОНФ готовы защищать права держателей счетов при неправомерных требованиях банков

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» готовы отстаивать позицию держателей счетов банков, если применяемые со стороны кредитных учреждений требования к клиентам не соответствуют закону. Соответствующие обращения можно писать на «красную кнопку» на сайте Общероссийского народного фронта.

Ранее клиенты Сбербанка и МКБ сообщили «Известиям» о том, что кредитные организации стали интересоваться, на что они тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

«Мы внимательно относимся к такой информации и проверяем ее. В случае ее подтверждения мы будем подключаться и отстаивать позицию законопослушных держателей счетов», – заявил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

В стране действует «антиотмывочный» закон №115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), напомнил он. «Однако перегибы в применении ФЗ-115 недопустимы. Они могут сказаться на прочности российского финансового сектора. Нельзя в попытках сделать что-то хорошее перекрывать кислород бизнесу. Экономическая свобода на сегодняшний день очень важна для развития страны», – отметил Алексеев.

Он пояснил, что требования банков отчитаться, куда клиент потратил деньги, незаконны. Что касается запросов, как они были заработаны, в ФЗ-115 есть четкий перечень обстоятельств, которые подлежат обязательному контролю со стороны кредитных организаций. Поэтому, если представители бизнеса или обычные граждане столкнутся с тем, что кредитные организации предъявят к ним неправомерные требования, ссылаясь якобы на Центробанк, Алексеев призвал их не поддаваться панике, не спешить снимать средства со счетов и прятать их под подушкой.

«Важно обработать поступившую информацию. Попытайтесь формализовать соответствующий запрос от банка, то есть получить его в письменном виде, либо сделать аудиозапись. Если применяемые со стороны кредитных учреждений меры не соответствуют закону, являются «откровенным своевольничеством» каких-либо «передовых» менеджеров или учреждений, их можно обжаловать. Эксперты проекта «За права заемщиков» при необходимости готовы предоставить помощь и с правовой точки зрения. Поэтому мы ждем обратной связи от конкретных пострадавших лиц на красную кнопку на сайте ОНФ», – добавил он.

Эксперт также напомнил, что стоит внимательно читать правила банка, и, если они пытаются навязать дополнительные неправомерные условия, не согласовывать их. В заключении Алексеев отметил, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо взаимное участие всех представителей рынка: и надзорного органа – Росфинмониторинга, и банковских учреждений, и честных предпринимателей. «Не стоит забывать, что изначально блокировки счетов направлены на деятельность организаций, работающих в нелегальном и полулегальном поле», – подчеркнул он.