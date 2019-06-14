Эксперты ОНФ: Госпрограммы по строительству необходимо адаптировать для территорий с коротким летом

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина вместе с представителями Минстроя России посетила отдаленные поселки Колымы. Во всех населенных пунктах Магаданской области эксперт ОНФ отметила большое количество бараков, построенных в середине прошлого века. По разным причинам здания не попали в программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Светлана Калинина подвергла резкой критике региональное министерство строительства.

«Здесь нужно сделать полную ревизию, складывается ощущение, что Магаданская область осталась в ХХ веке и перспектив развития пока не видно. Такое количество разрушающихся зданий, не включенных в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Непонятно, их просто забыли признать аварийными?! Это значит, что исполнение поручений и указов президента об обеспечении граждан безопасным жильем под угрозой срыва, мы не переселим их до 2024 года. Над этим надо работать, не могут люди страдать из-за ошибок и просчетов чиновников. Да, старой команды уже нет, но это не освобождает новую команду от решения данной проблемы. И заняться ею необходимо оперативно», – заявила Калинина.

На электронных ресурсах регионального минстроя указанные дома не отражены, а значит, получить ясную картину количества нуждающихся в расселения в рамках мониторинга общедоступных источников невозможно. По приблизительным подсчетам, в настоящий момент только в областном центре требуют срочного расселения 50 домов, или более 14 тыс. кв. м аварийного жилья. Теперь ОНФ проконтролирует работу регионального министерства по подсчету количества такого жилья в области.

В Сусуманском городском округе Светлане Калининой рассказали, что у местных властей нет средств на снос расселенных домов, аварийные пятиэтажки в Сусумане и в Мяундже создают опасность.

Отдельной проблемой, с которой местные жители попросили общественников помочь, стало привлечение к ответственности недропользователей. В поселке Холодный из-за разработки полезных ископаемых грунт под домами стал проваливаться, что привело их к аварийному состоянию. ОНФ подготовил запросы в органы власти, полученная информация ляжет в основу обращений в прокуратуру.

Еще одна проблема Магаданской области – доставка строительных материалов. Короткое лето осложняет и жилищное строительство, и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Во время рабочей встречи с представителями министерства строительства и фонда капитального ремонта области прозвучало предложение об увеличении сроков, отводимых на данные работы.

По итогам рабочего визита в Магаданскую область, анализа уникальных проблем региона ОНФ представит пакет предложений, направленных на более эффективную реализацию федеральных программ и поручений президента в субъекте Федерации. Светлана Калинина также призвала жителей региона пройти опрос в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» для формирования народного стандарта качества городской среды.