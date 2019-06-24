Эксперты ОНФ: Дефицит учителей в российских школах за год увеличился

Доля учителей, которые сообщают, что в их школах не хватает педагогов-предметников, за год выросла с 48% до 51%. В учебных заведениях по-прежнему нет нужного числа учителей математики, иностранного и русского языков, начальных классов. Таковы результаты опроса более 3 тыс. педагогов из 83 регионов, который провели эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования» во втором квартале этого года.

О том, что в их школе не хватает предметников, сообщила половина опрошенных учителей – 51%. Где-то речь идет об отсутствии одного-трех педагогов – так ответили 36% респондентов, где-то – о четырех-пяти (10,6%), а в отдельных случаях дефицит кадров доходит до десяти человек (0,4%).

Учителя увольняются и в конце, и в середине года, иногда уходят командами по шесть-восемь человек. О нехватке педагогов говорят, как в сельских школах (54%), так и городских (50%). Только четверть опрошенных сообщили, что за прошедший учебный год состав и численность коллектива не менялись, а 7% – что учителя не увольнялись и даже приходили новые.

Более трети участников опроса (38%) отметили, что замену уволившимся коллегам нашли с трудом: «Некоторые учителя преподают по три предмета, пройдя только курсы переподготовки. Замену учителям находят качественно хуже» (Ставропольский край), «В начальной школе двое учителей согласились подхватить два класса, но на будущий год учителей так и не нашли. По английскому языку постоянная текучка: принимают молодых специалистов, студентов, но они не выдерживают и года. В данный момент уволились сразу три молодых учителя английского» (Алтайский край).

Часто ушедшему из школы педагогу так и не получается найти замену: об этом сообщили 22% учителей. При этом муниципалитеты, узнав об увольнении предметников, рекомендуют некоторым школам обходиться «своими силами»: чтобы средняя зарплата в школе соответствовала нужному уровню. «Негласный приказ – не увеличивать количество учителей. Даже если учитель уволился, его часы перераспределяются», «Распределяли нагрузку среди оставшихся педагогов, в том числе и не по профилю» – говорили педагоги во время опроса.

Респонденты чаще всего говорят об отсутствии в их школе учителя математики (34%), иностранного (32%) и русского (25%) языков, начальных классов (24%), физики (18%). В результате к преподаванию математики привлекают учителей начальных классов. А их нехватку компенсируют за счет учителей среднего звена, уроки русского языка и математики ведут библиотекари.

«Есть школы, где один педагог ведет математику, историю и английский язык, а другой – физику, изобразительное искусство и ОБЖ. Сельский учитель физкультуры может преподавать еще и английский язык, а учитель информатики – музыку и ИЗО. Тем временем в нацпроекте «Образование» поставлены амбициозные цели, выполнение которых напрямую зависит от учителей, их возможности расти профессионально и желания продолжать работать в школе» – отметила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Педагоги обращают внимание на то, что растет средний возраст учительского состава: «Педагогический коллектив в основном за 40 лет, из молодых только один. Пенсионеров 19 из 40. Если они уйдут, замены нет»; «В последнее время началась текучка: приходят молодые и сбегают»; «В этом году был молодой учитель – приезжал из другого города (100 км), в следующем году его не будет»; «Летом увольняется минимум три учителя. Прошлым летом ушло двое. Половина коллектива на пенсии. Молодые учителя приходят на год и уносят ноги в ужасе».

Как показывает опрос, об уходе из школы сегодня думает примерно пятая часть педагогов (18%), поскольку им очень тяжело работать в сложившихся условиях, а 2% учителей уже решили уволиться или даже написали заявление. Основные причины – невысокая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой счет, давление администрации и родителей.

«Национальный проект «Образование» пока не дает ответа на главный вопрос: кто будет выводить российскую школу в десятку лучших? Именно от учителя зависит, сможет ли ребенок учиться по индивидуальной образовательной траектории, поучаствует ли в онлайн-уроке, проявит ли интерес к волонтерству. Нужно возвращаться к вопросу системы оплаты труда, финансировать целевую подготовку сельских учителей – у муниципалитетов далеко не всегда хватает на это средств. Нужно обеспечить четкое соблюдение прав и гарантий педагогов. Каждый шаг, который совершают органы власти, должен освобождать время учителя и создавать новые возможности, а не увеличивать давление. На это должно работать все: Федеральный государственный образовательный стандарт, Национальная система учительского роста, цифровая школа, центры профессионального мастерства. Мы должны создать условия, в которых эффективный педагогический труд снова станет возможным в каждой школе», – заключила Любовь Духанина.

Результаты опроса вместе с данными о средних зарплатах учителей и ожиданиями педагогов от реализации нацпроекта «Образование» эксперты ОНФ направят в Министерство просвещения России и региональные органы управления образованием.

По данным Минпросвещения России, в последние годы растет количество учеников на одного учителя. Так, в 2017 г. на одного педагога приходилось 13,7 учеников, в 2018 г. – 14, в 2019 г. — 14,9.

В апреле 2019 г. в ходе международной конференции по проблемам развития экономики и общества министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что больше всего в стране не хватает учителей математики, информатики, английского языка и начальной школы.

К 2029 г., по оценкам ведомства, нехватка учителей-предметников может достичь 188,7 тыс. человек, если не принимать никаких мер. Нацпроект «Образование» в свою очередь не предусматривает мероприятий, которые способны переломить ситуацию.

Президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки сельских педагогов предложил запустить с 2020 г. программу «Земский учитель» — педагоги, решившие поменять работу в крупном городе на преподавательскую деятельность в сельской местности, смогут получит 1 млн руб.