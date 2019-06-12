День России и День города Сыктывкара

Сергей Гапликов поздравил жителей и гостей Сыктывкара с Днём России и Днём города.

Глава Республики Коми принял участие в праздничном шествии трудовых коллективов и культурно-национальных объединений республики.

«Видза оланныд, пыдди пуктана войтыр! Дона войтыр! Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня на этой площади. Хоть погода нас и не радует, но мы все вместе. В День России, в День города Сыктывкара я желаю вам светлых дней в жизни, здоровья, счастья. А нашей любимой республике – процветания. С праздником!», — поздравил со сцены на Театральной площади Сыктывкара глава региона Сергей Гапликов.

После торжественной части в столице Республики Коми начались народные гуляния.

http://rkomi.ru/news/76639/