Активисты ОНФ в Республике Коми провели акцию «Идем в музей» в селе Выльгорт

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии Дня России провели акцию «Идем в музей» для детей села Выльгорт Сыктывдинского района. Для ребят в музее истории и культуры имени Эмилии Налимовой была устроена программа «Как учились в старину».

Дети Выльгорта увидели, какой интересный в их селе музей, расположенный в уникальном двухэтажном деревянном доме, построенном больше ста лет назад по проекту первого профессионального коми архитектора Александра Холопова. Раньше здесь была земская школа. Ребята узнали, как учились их сверстники много лет назад – за какими партами сидели, как и на чем писали, какие использовали книги и принадлежности. Все старинные вещи с любовью сберегли местные энтузиасты и работники музея.

Акция «Идем в музей» для ребят Выльгорта прошла в том числе в интерактивном формате – дети разделились на команды и познакомились со школьной историей с помощью увлекательной викторины и интересной игры.

Представители музея рассказали, что учеба детей 100 и более лет назад сильно отличалась от сегодняшнего дня. Современных школьников в первую очередь познакомили с тем, как раньше учились дети из небогатых крестьянских семей, как, несмотря на трудную жизнь, дети тогда тянулись к знаниям, становились грамотными людьми и добивались больших достижений для родного села и своего края.

Мальчики и девочки в ходе мероприятия с огромным интересом восприняли информацию. Они признались, что в музее увидели, как их далекие сверстники желали учиться и делать что-то хорошее, и что эти качества нужно брать в пример.

«Идем в музей» – прекрасная акция. Действительно, в последнее время в связи с различными трудностями, дети реже бывают в музеях. Им сложнее знакомиться с тем историческим наследием, которое является нашим достоянием. Поэтому с помощью таких акций мы увеличиваем количество представителей молодого поколения, которое не забывает нашу историю, помнит и уважает то, что сделали наши предки», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» в Республике Коми, директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.

Активисты ОНФ сообщили, что продолжат акцию «Идем в музей». Общественники организуют экскурсии детей в музеи Сыктывкара, сел Визинга, Межадор и Куратово Сысольского района.