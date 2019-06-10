Активисты ОНФ в Коми провели субботник в зеленой зоне в Сыктывкаре

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» и участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми предложили администрации Сыктывкара взять на контроль содержание зеленой зоны в районе улицы 2-й Новосельской. Общественники обратились к властям после проведенного субботника по очистке этой территории от мусора. Они отметили, что зеленая зона расположена в районе жилой застройки, где мало деревьев.

В ходе субботника активисты ОНФ и местные жители собрали около 5 куб. м мусора. Администрация Сыктывкара предоставила погрузчик и «КамАЗ», на котором собранные отходы были вывезены на городской полигон твердых коммунальных отходов.

«Мы увидели поддержку со стороны мэрии, но считаем, что поддерживать и развивать эту зеленую зону необходимо более системно. Субботники субботниками, но уборки здесь должны быть регулярными», – отметила эксперт проекта Народного фронта «Генеральная уборка», кандидат биологических наук Оксана Кулакова.