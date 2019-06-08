08.06.19. РЫБАЛКА НА ПРОДОЛЬНИКИ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОВЕРКА ОТЛИЧНЫЙ КЛЁВ
Ещё одна проверка продольников. И опять отличный улов. На этот раз кроме красавцев — язей мы увидим и хариуса и сига. Печора кормит !!! Все мои ролики про рыбалку и охоту можно увидеть здесь : https://www.youtube.com/channel/UCKZLfyySJNWddZF7gu4Hjzg?view_as=subscriber Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzsIUgf9jo6BqY4UgRTfksrl Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzvv2fZGIzX4A5DzihIsOT8- Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzukD2_hhc6kywH7TNEeePh1 Хариус : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y Налим : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzvjMHIUi13N-ero9q82q8Uj Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzuukdTbQQYovZvTUBZadBwV ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!