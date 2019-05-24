ВТК-24: Ретроспектива (Вуктыл, 1996)

Дорогие наши зрители, читатели, подписчики и все, все, все! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Ретроспектива» (от лат. retrospectare «взгляд назад» – взгляд в прошлое). Вместе с вами мы вновь вспомним различные события из жизни нашего северного городка и района, окунёмся в свою молодость, юность, детство… Если вы хотите поделиться тем, что есть в ваших личных видеоархивах – приносите, мы будем очень рады.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как выглядел Вуктыл в далёком 1996 году.

Видео нам прислал Сергей Фомин.