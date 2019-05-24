ВЕСНОВКА 2019 Часть 8 РЫБАЛКА И ОХОТА

После небольшого перерыва возвращаемся на весновку. Повербанки заряжены, запас продовольствия и боеприпасов пополнен. Праздник продолжается. По дороге были небольшие неприятности, но это уже пройденный материал. С помощью верёвки было всё сделано и весновка продолжается ! Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzuukdTbQQYovZvTUBZadBwV Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzukD2_hhc6kywH7TNEeePh1 Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y Налим : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzvjMHIUi13N-ero9q82q8Uj Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzvv2fZGIzX4A5DzihIsOT8- Приятного просмотра !!!