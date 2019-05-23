ВЕСНОВКА 2019 Часть 7 УРАГАН — ВЕЗДЕХОД

Этот ролик не про рыбалку, и не про охоту. Здесь я хочу показать супер проходимость моего мотобуксировщика Ураган — Универсал толкач.Без которого раньше добираться до труднодоступных мест, где я рыбачу и охочусь, а особенно доставлять и выносить груз, было настоящим мучением. Теперь благодаря Урагану, вот уже два сезона, тяжёлый путь превращается в лёгкую прогулку. И даже весной, когда разлитые ручьи пропитывают глубокий снег, по которому проехать вроде как бы уже невозможно,Ураган едет ! И по заросшему лесу проедет, т.к. управлять толкачём легко и просто. Короче смотрим, и вы сами всё увидите. И кстати, кого заинтересовала эта техника, и решили приобрести этот вездеход , знайте, что указав в заявке промокод «Рыбак Коми» вы получите скидку 4% от стоимости мотобуксировщика. Подробнее узнать об Урагане и сделать заказ можно на сайте http://buks1.ru/ Группа в ВК ,где вы можете почитать отзывы счастливых обладателей Урагана и увидеть много интересного о различных моделях этой проходимой техники : https://vk.com/buks1ru