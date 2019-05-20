ВЕСНОВКА 2019 Часть 4 ТЕСТ СПАЛЬНИКА СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

Вот и пришло время испытания спального мешка от производителя » Северный путь «. В реальных болотных условиях. Результаты превзошли ожидания. Перед тем,как лечь в него он успел поплавать по озеру, чем самым доказал,что он действительно водонепроницаем. Ну и спать в таком спальнике действительно комфортно. Оценка 5+ Заказать такой спальник можно здесь : http://www.фабрика-спальных-мешков.рф/ Также на этом сайте вы найдёте много других спальных мешков для различных температур.