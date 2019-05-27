ВЕСНОВКА 2019 Часть 10 ЗВУКИ ПРИРОДЫ КОНЕЦ ВЕСЕННЕЙ СКАЗКЕ

Вот и подходит к концу наша весенняя сказка.Пора возвращаться домой. охота ещё не закрылась, но утки нет. Видать раньше перелетела вся. Насладившись под конец красотой нашего Севера, послушав звуки природы, которые в это утро были особенно выразительны, начинаем сворачиваться. И говорим этим замечательным местам ДО СВИДАНИЯ !!! Мы сюда ещё обязательно вернёмся. Охот на уток : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzuukdTbQQYovZvTUBZadBwV Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzukD2_hhc6kywH7TNEeePh1 Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzvv2fZGIzX4A5DzihIsOT8- Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y Налим : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzvjMHIUi13N-ero9q82q8Uj Закидушки : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzsIUgf9jo6BqY4UgRTfksrl Приятного просмотра !!!