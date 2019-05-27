Рабочая встреча с и.о. главного судебного пристава Республики Коми Алексеем Поминовым

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с и. о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми Алексеем Поминовым.

Напомним, Алексей Юрьевич Поминов назначен на должность приказом директора Федеральной службы судебных приставов 12 апреля 2019 года. Новый руководитель проинформировал главу республики о деятельности регионального Управления.

Так, в 2018 году судебными приставами-исполнителями Коми взыскано 6,5 млрд рублей, что на 300 миллионов больше, чем в предыдущем году. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 2,3 млрд рублей, что на 379,8 млн рублей больше, чем годом ранее.

http://rkomi.ru/news/76179/