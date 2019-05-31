ОНФ в Коми рассказал представителям государственных и муниципальных заказчиков о «серых схемах» при закупках

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Республике Коми провели в Академии государственной службы и управления в Сыктывкаре образовательную акцию для представителей государственных и муниципальных заказчиков.

Эксперт ОНФ в Коми Андрей Макарский познакомил участников с работой общественников, рассказал о «серых схемах» при закупках, о манипуляциях и злоупотреблениях в ходе закупочных процедур, как их следует выявлять и пресекать.

«Эксперты Народного фронта обратили внимание на то, что с января 2019 г. Республика Коми перешла на систему, при которой все закупки осуществляются в электронной форме, в том числе закупки малого объема, чего раньше не было. Это повысило прозрачность всей закупочной деятельности, в том числе расширило возможности общественного контроля, участником которого является ОНФ», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми, кандидат экономических наук Алексей Облизов.

Во время образовательной акции участники проекта ОНФ «За честные закупки» обратили внимание представителей государственных и муниципальных органов власти на выстраивание конструктивного диалога с общественниками в сфере контроля закупок, активисты привели конкретные примеры такого положительного взаимодействия.

Так, после поднятой в марте 2019 г. активистами Народного фронта в Коми проблеме некачественного питания детей в гимназии искусств при главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова в Сыктывкаре органы власти приняли незамедлительные меры по исправлению недостатков, в том числе министерство образования, науки и молодежной политики региона организовало закупку нового оборудования для столовой гимназии.

Общественники в ходе образовательного мероприятия отметили открытость проекта ОНФ «За честные закупки», который является платформой общественного контроля со стороны любого неравнодушного человека. Каждый желающий может познакомиться с разработками представителей проекта Народного фронта, в том числе узнать много нового в систематизированных изданиях «Азбука активиста», «Серая книга Остапа Бендера», «Серая книга – 2. Картели».

«Открытость всего закупочного процесса дает положительный эффект для государства в целом. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг и образовательные акции», – сказал Облизов.