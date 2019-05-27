ОНФ: Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, по которой работает дорожный комплекс страны

Общероссийский народный фронт совместно с Союзом транспортников России при участии Министерства транспорта Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провел Всероссийский круглый стол (Форум) «Некоторые проблемы и пути эффективной реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также перехода в регионах России на технологический уровень, обеспечивающий 12-летний межремонтный период».

Эксперты считают, что регионы справятся с количественными показателями в рамках поставленной задачи и доведут 50% региональных дорог до нормативного состояния, поэтому основной акцент в работе Форума был сделан на проблеме качества с тем, чтобы дороги, как это предусмотрено «майским указом» президента, стали качественными и безопасными.

Эксперты выделили несколько основных вызовов, которые нужно преодолеть для достижения основной задачи «майского указа» – обеспечения качественных и безопасных дорог. Так, если стоимость ремонта 1 км дороги жестко нормирована, то формирование цен на стройматериалы и транспортные издержки является хаотичным и непредсказуемым. К примеру, рост цен на металлы за четыре года составил 54%, на цемент – 28%, а стоимость аренды одного полувагона для перевозки щебня железной дорогой выросла с 650 руб. до 2000. Естественно, реализация поставленных задач «в километрах» при таком росте цен будет происходить за счет снижения качественных показателей.

Участники Форума обратились к правительству РФ с предложением ограничить рост цен на строительные материалы и транспортные издержки общим уровнем инфляции, используя для достижения этого результата дополнительные рыночные механизмы или административное регулирование.

Участники Форума подробно рассмотрели вопросы, связанные с освоением цифровых технологий в дорожном строительстве, включая использование информационного моделирования (БИМ-технологий), которые позволяют существенно снизить стоимость проектирования, строительства и эксплуатации дорожных объектов, а также сократить сроки их строительства.

«Необходимо во всех регионах внедрить комплекс современных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог, которые позволили бы увеличить межремонтные сроки с нынешних 5-6 лет для большинства субъектов РФ до 12 лет. Для этого в первую очередь придется совершенствовать нормативную базу, по которой сейчас работает дорожный комплекс страны, наводить порядок на рынке производства и доставки дорожно-строительных материалов, улучшить процедуру отбора подрядных организаций и заниматься цифровизацией всех этапов жизненного цикла объектов дорожной инфраструктуры», – отметил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

Эксперты отметили еще одну огромную проблему, связанную с выполнением требований Федерального закона №44-ФЗ о контрактной системе, который позволяет выигрывать торги претендентам, снизившим цену на 25% и более от проектной стоимости. В результате зачастую выигрывают те фирмы, которые сами не способны выполнять работы, а передают их на субподряд. В этой связи участники Форума считали бы необходимым, чтобы главным критерием при отборе претендентов должен быть уровень их квалификации, снижение цены против проектной составляло бы не более 5–7%, а претендент мог собственными силами выполнить не менее 50% объема работ по контракту.

«ОНФ занимается проблемами дорожной отрасли с момента своего создания, во многих регионах эксперты-дорожники входят в состав региональных штабов Народного фронта. ОНФ принимал участие в подготовке недавно принятых поправок к 44-ФЗ, однако процедура отбора подрядных организаций, в том числе в дорожной сфере, еще далека от совершенства. Поэтому нам придется продолжать работу по совершенствованию контрактного законодательства. Наши эксперты собирают сведения об участках автодорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, напрямую от граждан в рамках дорожного проекта ОНФ. Многое делается и для решения других проблем этой отрасли», – отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев. – В этом году почти 400 журналистских работ из 3 тысяч поступивших на конкурс ОНФ «Правда и справедливость» касались именно дорожной сферы. Это говорит о том, что проблемы дорожного хозяйства страны относятся к самым острым из тех, что волнуют россиян».

Качество дорог зависит не только от дорожных организаций, реализующих нацпроект. Качественные и безопасные дороги – это пограничный продукт деятельности многих министерств и ведомств, можно сказать, результат работы большинства секторов экономики. Эксперты ОНФ считают, что надо четко разделить ответственность за реализацию нацпроекта и обозначить, кто за что отвечает, спрашивая за результат не только с Минтранса России и глав регионов.

В ходе Форума были рассмотрены также вопросы реализации задач нацпроекта за пределами 2024 г. Участники Форума предложили обратиться к правительству РФ со следующими инициативами: утвердить перечень технологий и методик, обеспечивающих переход в регионах на более высокий технологический уровень, гарантирующий 12-летний межремонтный период; поручить регионам России разработать комплексный план освоения таких технологий до 2024 г.; дать поручение соответствующим научным центрам по разработке технологий, материалов, в том числе композитных, обеспечивающих на последующих этапах переход на технологический уровень, гарантирующий 20-летний и более межремонтный срок.

В регионах пока освоен технологический уровень, обеспечивающий пятилетний межремонтный срок. А это значит, что дороги, отремонтированные в 2019 г., необходимо будет вновь ремонтировать в 2024 г. Да еще и те 43% региональных дорог, которые на сегодня находятся в нормативном состоянии.

При таких технологиях при движении к 85% содержания 411 тыс. км региональных дорог потребуется в десятки раз увеличить как финансирование, так и производственные мощности не только дорожных строителей, но и всех смежников.

Напрашивается единственный вывод: необходимо к 2024 г. во всех регионах перейти на новый технологический уровень, обеспечивающий 12-летний межремонтный срок. И, видимо, уже к 2030 г. – осваивать технологии, материалы, кадры и технику, которые обеспечат 20-летний межремонтный срок, поскольку в России более 1 млн км улично-дорожной сети.

По итогам Форума будет принята резолюция, в которую войдут оценка существующих вызовов и предложения по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как до 2024 г., так и за горизонтом 2024 г.

Реализация указанных предложений потребует кардинального изменения законодательной и нормативной базы, максимально возможного использования цифровых технологий и изменения системы управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.