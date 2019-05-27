ОНФ готов оказать консультативную поддержку для всех пострадавших от работы сети фиктивных клиник

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» готовы оказать консультативную поддержку для всех пострадавших от работы сети фиктивных медицинских клиник, навязывающих кредиты. Граждане также могут воспользоваться разработанным экспертами ОНФ алгоритмом самопомощи, который позволит им расторгнуть договоры и вернуть деньги. Об этом заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

МВД сообщило о том, что в России выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денег у граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг, сообщает РИА Новости. Участники преступной группы создали в некоторых регионах сеть медицинских клиник, а сотрудники подконтрольных организатору call-центров убеждали граждан пройти обследование. Не имеющие специального медицинского образования работники этих учреждений вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют оперативного и недешевого лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тыс. руб. По предварительной информации, от действий мошенников пострадали свыше 11 тыс. граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей. Организатор сети медклиник заключен под стражу в Чебоксарах.

«Ситуация достаточно сложная, – отметила Лазарева. – Не может не радовать тот факт, что МВД обратило внимание на всю схему мошенничества целиком. Как правило, эксперты нашего проекта сталкивались с тем, что в подобных ситуациях правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовных дел, формально не находя в каждом отдельном действии мошенников поводов для возбуждения дела».

С другой стороны, добавила она, эта ситуация является чудовищной и катастрофической, поскольку только в этом случае пострадали тысячи граждан. А схема эта уже не первый год активно используется мошенниками по всей стране. «Со своей стороны проект ОНФ «За права заемщиков» готов оказать консультативную поддержку для всех пострадавших от действий этих мошенников. Мы готовы предоставить им разработанный три года назад экспертами проекта алгоритм самопомощи, который поможет гражданам расторгнуть договоры и вернуть деньги. Нам активно пишут люди и благодарят за эту инструкцию, потому что они смогли расторгнуть договор без помощи юриста, а значит, этот механизм эффективен. С ним можно ознакомиться на страницах проекта в социальных сетях, а также на сайте проекта».

Лазарева подчеркнула, что, возможно, в ходе уголовного производства МВД сделает важный шаг и заморозит все финансовые операции между этой клиникой и кредитной организацией-партнером.

«По крайней мере мы на это очень сильно надеемся. В таком случае гражданам будет гораздо проще разобраться с этой ситуацией», – отметила она.

К сожалению, люди зачастую не понимают, что при заключении договоров с оказанием услуг в кредит у граждан возникает два вида правоотношений, сказала Лазарева. Первый – это правоотношение с клиникой, салоном красоты, школой иностранного языка и так далее, а второй – с банком.

«Людям важно иметь в виду, что таких случаях банк закон не нарушает. Можно сказать, что кредитные организации в этой истории являются такой же жертвой, как и пациенты и клиенты различных псевдоклиник и салонов красоты, где им навязывают услуги в кредит. Но, с другой стороны, нам кажется, что кредитным организациям стоит более тщательно подходить к выбору своих контрагентов и партнеров», – заключила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».