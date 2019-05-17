Наша новая удочка salmo/ Первые впечатления и обзор удилища.

Рыболовный интернет магазин — https://fishingbaits.ru/

Удилище которое приобрели мы — https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137001/

Краткие характеристики: дл.4.70м/тест до 15г/строй M/395г/8секц./дл.тр.78см

Телескопическое удилище среднего строя и средней жесткости. Верхние

два колена бланка удилища изготовлены из графита IM7, а остальные колена

– из облегченного стекловолокна. Удилище в транспортном положении имеет

небольшую длину. Удилище укомплектовано облегченными кольцами SIC, на

верхнем колене имеется дополнительное разгрузочное кольцо, на рукоять

нанесено противоскользящее напыление и установлен быстродействующий

катушкодержатель типа CLIP UP.

• Материал бланка удилища – композит

• Строй бланка средний

• Конструкция телескопическая

• Тип удилища – TRAVEL

• Кольца пропускные:

– облегченные

– дополнительное разгрузочное

– со вставками SIC

• Рукоятка с противоскользящим покрытием

• Катушкодержатель быстродействующего типа CLIP UP

Друзья мы решили сделать на канале рубрику и тесты рыболовных снастей которые мы покупаем. Если вам будет интересен такой формат то подержите нас комментарием и лайком. Так же высказывайте свои пожелания что вы хотите увидеть. Постараемся заснять для вас. А так первые впечатления от удилища только положительные.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта Visa (Сбербанк): оформлена на Светлану

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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