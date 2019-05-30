Эксперты ОНФ: Уровень закредитованности россиян за 1 квартал 2019 года вырос до 28%

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за 1 квартал 2019 г. Согласно расчетам представителей Народного фронта, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. Год назад данный показатель составлял 23%.

По итогам первого квартала 2019 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объем задолженности вырос на 23,3%.

Эксперты ОНФ отмечают, что в структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты.

Просроченная задолженность составила 754 млрд руб. Это 4,9% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться и опустился ниже 5% впервые за всю историю расчета кредитной карты России (с 2015 г.), что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности составил 754,2 млрд руб., что почти соответствует показателю четырехлетней давности (в первом квартале 2015 г. просрочка в абсолютном выражении составляла 756,1 млрд руб.).

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 г. средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 273,6 тыс. руб. (годом ранее – 221,8 тыс. руб.). Средняя просрочка – 13,4 тыс. руб. (годом ранее – 14,9 тыс. руб.).

В некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Выросла свыше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Низкие показатели сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 5%, Ингушетия – 7%, Чечня – 7%), а также в Крыму и Севастополе (7%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности*

№ Субъект РФ Уровень закредитованности, % Средний объем задолженности, руб. 1 Республика Калмыкия 62 338 042 2 Республика Тыва 57 327 620 3 Чувашская Республика – Чувашия 45 253 103 4 Иркутская область 43 301 978 5 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 42 639 273 6 Новосибирская область 40 302 676 7 Тюменская область 39 535 179 8 Ленинградская область 39 324 907 9 Республика Саха (Якутия) 38 528 635 10 Республика Мордовия 38 204 210

*Отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства (семьи)

По уровню просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (15,9% против среднероссийского уровня 4,9%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

№ Субъект РФ Доля просроченной задолженности, % Средний объем просроченной задолженности, руб. 1 Республика Ингушетия 15,9 11 870 2 Карачаево-Черкесская Республика 9,9 21 381 3 Республика Северная Осетия — Алания 8,3 19 517 4 Республика Бурятия 7,7 19 598 5 Республика Адыгея 7,3 16 575 6 Кабардино-Балкарская Республика 6,5 11 588 7 Республика Дагестан 6,5 5 203 8 Астраханская область 6,4 16 037 9 Забайкальский край 6,2 17 213 10 Чеченская Республика 6,1 5 835

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Что касается сбережений россиян, то на банковских депозитах на 1 апреля 2019 г. находилось 28,3 трлн руб., из которых 78,2% приходятся на вклады в рублях, 21,8% — в иностранной валюте. В рейтинге сберегательной активности по отношению среднего депозита к годовому доходу лидируют домохозяйства Москвы (106%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской и Самарской областей (выше 50%).

«Несмотря на то что просрочка снижается, уровень закредитованности продолжает расти. Снижение просрочки можно объяснить набирающими все большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. И интенсивность «красных регионов» показывает, что во многих субъектах ситуация критическая. Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос о том, где необходимо усилить меры надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности. Кроме того, мы считаем, что регионам со стабильно высоким уровнем закредитованности и просрочки необходимо уделить более пристальное внимание со стороны надзорных и правоохранительных органов. В этих регионах должны быть проведены проверки на предмет выявления мошенничества и недобросовестных практик», – заключила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Кредитную карту России с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».