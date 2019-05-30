Эксперты ОНФ: Уровень закредитованности россиян за 1 квартал 2019 года вырос до 28%
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за 1 квартал 2019 г. Согласно расчетам представителей Народного фронта, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. Год назад данный показатель составлял 23%.
По итогам первого квартала 2019 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объем задолженности вырос на 23,3%.
Эксперты ОНФ отмечают, что в структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты.
Просроченная задолженность составила 754 млрд руб. Это 4,9% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться и опустился ниже 5% впервые за всю историю расчета кредитной карты России (с 2015 г.), что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности составил 754,2 млрд руб., что почти соответствует показателю четырехлетней давности (в первом квартале 2015 г. просрочка в абсолютном выражении составляла 756,1 млрд руб.).
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 г. средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов.
В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 273,6 тыс. руб. (годом ранее – 221,8 тыс. руб.). Средняя просрочка – 13,4 тыс. руб. (годом ранее – 14,9 тыс. руб.).
В некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Выросла свыше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Низкие показатели сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 5%, Ингушетия – 7%, Чечня – 7%), а также в Крыму и Севастополе (7%).
Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности*
|№
|Субъект РФ
|Уровень закредитованности, %
|Средний объем задолженности, руб.
|1
|Республика Калмыкия
|62
|338 042
|2
|Республика Тыва
|57
|327 620
|3
|Чувашская Республика – Чувашия
|45
|253 103
|4
|Иркутская область
|43
|301 978
|5
|Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
|42
|639 273
|6
|Новосибирская область
|40
|302 676
|7
|Тюменская область
|39
|535 179
|8
|Ленинградская область
|39
|324 907
|9
|Республика Саха (Якутия)
|38
|528 635
|10
|Республика Мордовия
|38
|204 210
*Отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства (семьи)
По уровню просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (15,9% против среднероссийского уровня 4,9%).
Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
|№
|Субъект РФ
|Доля просроченной задолженности, %
|Средний объем просроченной задолженности, руб.
|1
|Республика Ингушетия
|15,9
|11 870
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|9,9
|21 381
|3
|Республика Северная Осетия — Алания
|8,3
|19 517
|4
|Республика Бурятия
|7,7
|19 598
|5
|Республика Адыгея
|7,3
|16 575
|6
|Кабардино-Балкарская Республика
|6,5
|11 588
|7
|Республика Дагестан
|6,5
|5 203
|8
|Астраханская область
|6,4
|16 037
|9
|Забайкальский край
|6,2
|17 213
|10
|Чеченская Республика
|6,1
|5 835
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Что касается сбережений россиян, то на банковских депозитах на 1 апреля 2019 г. находилось 28,3 трлн руб., из которых 78,2% приходятся на вклады в рублях, 21,8% — в иностранной валюте. В рейтинге сберегательной активности по отношению среднего депозита к годовому доходу лидируют домохозяйства Москвы (106%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской и Самарской областей (выше 50%).
«Несмотря на то что просрочка снижается, уровень закредитованности продолжает расти. Снижение просрочки можно объяснить набирающими все большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. И интенсивность «красных регионов» показывает, что во многих субъектах ситуация критическая. Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос о том, где необходимо усилить меры надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности. Кроме того, мы считаем, что регионам со стабильно высоким уровнем закредитованности и просрочки необходимо уделить более пристальное внимание со стороны надзорных и правоохранительных органов. В этих регионах должны быть проведены проверки на предмет выявления мошенничества и недобросовестных практик», – заключила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Кредитную карту России с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».