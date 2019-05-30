Активисты ОНФ в Коми присоединились к акции «Digital диктант»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми присоединились к всероссийской акции «Digital диктант», в ходе которой все желающие могли проверить уровень своих знаний цифровой безопасности и компьютерной грамотности. Эксперты тематической площадки ОНФ «Цифровая экономика» в регионе по итогам мероприятия сообщили, что даже подготовленные пользователи не смогли разобраться во всех тонкостях киберсферы, образовательные мероприятия будут продолжены.

ОНФ стал партнером прошедшей масштабной образовательной акции «Digital диктант», организаторами которой выступили Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Microsoft.

Диктант состоял из вопросов для детей 14–17 лет и взрослых, разделенных по блокам: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции» и «Цифровая безопасность» о популярных онлайн-сервисах и мобильных приложениях, тонкостях работы в социальных сетях и поисковых системах, кибербезопасности и защите персональных данных.

Лучший результат в ходе диктанта среди активистов ОНФ в Коми показал один из экспертов тематической площадки «Цифровая экономика» в регионе, однако и он не смог правильно ответить на все вопросы: «Цифровое потребление» – 9 правильных ответов из 10, «Цифровые компетенции» – 8 из 10, «Цифровая безопасность» – 10 из 10.

Представители ОНФ в Коми особо отметили блок «Digital диктанта» о кибербезопасности и защите персональных данных, что актуально в связи с деятельностью хакеров и мошенников в интернет-пространстве.

«Проверка показала, что даже опытные пользователи не всегда знают, что необходимо делать для предотвращения утечки данных или при других угрозах. Мошенники в интернете всегда стараются быть на шаг впереди, а лазейки для них появляются каждый день. Поэтому образовательные акции в сфере цифровых технологий очень нужны. Просветительская деятельность является одним из приоритетов тематической площадки Народного фронта «Цифровая экономика», работа в этом направлении будет продолжена», – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Цифровая экономика» в Республике Коми, кандидат экономических наук Алексей Облизов.