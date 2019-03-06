ВЕРНУЛСЯ С РЫБАЛКИ ПОДАРКИ ОТ ДРУЗЕЙ

Перед тем , как начать монтировать ролики о рыбалке,с которой недавно вернулся,хотелось бы узнать.Какой продолжительностью вы бы хотели видеть мои ролики. И ещё.Предлагаю вашему вниманию каналы моих друзей. Александр Мазай https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ Таёжный Бродяга https://www.youtube.com/channel/UClfJpZLVVnzKZkiOZ0OLgiQ Кстати, с Александром мы только что вернулись с таёжной речки, где ловили хариуса. Ролики с этой рыбалки вы увидите в ближайшее время.