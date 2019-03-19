В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в театре оперы и балета Республики Коми впервые прошел инклюзивный спектакль

Впервые в Государственном театре оперы и балета Республики Коми прошел инклюзивный спектакль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, в организации которого приняли участие активисты проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» в регионе. Участников спектакля под названием «Как ежик искал счастье» пришли поддержать взрослые и дети.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что в регионе и стране развивается инклюзивное (открытое для детей с ограниченными возможностями здоровья) образование, где созданы равные возможности для здоровых и больных детей для общения и развития, где все учатся вместе. Такая система должна развиваться и в системе дополнительного образования, где дети могут развивать свои художественные возможности и таланты. С этой целью и был создан детский спектакль «Как ежик искал счастье». Театральную постановку о ежике, который знакомится с лесными жителями и находит искреннюю дружбу, учащиеся объединения «Вега» Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара и дети с ограниченными возможностями под наставничеством экспертов ОНФ в Коми готовили в течение нескольких месяцев.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, педагог-наставник объединения «Вега» Елена Шилова рассказала, что педагоги и дети назвали свою общую работу социальным проектом и придумали ему название — «Добрая пьеса: равное детство». По ее словам, школьники захотели привлечь в свою команду детей с ограниченными возможностями здоровья и сделать так, чтобы всем было интересно. Ребята сами искали партнеров, проводили репетиции, занимались продвижением проекта в социальных сетях и готовились к премьере.

«Реализовывать подобные проекты нелегко. Ведь речь идет о детских душах, с которыми необходимо обращаться настолько бережно и аккуратно, будто держишь в руках что-то хрупкое и очень драгоценное. Проект оказался полезен для всех. Мы стали бережнее, мягче и терпимее друг к другу, стали больше ценить время, проведенное вместе. И, кроме того, дети узнали много нового как о театральной жизни, так и о специфике реализации социальных проектов», — отметила Шилова.

Во Дворце творчества детей и учащейся молодежи после премьеры спектакля состоялась встреча актеров, родителей, педагогов и партнеров проекта. Участники отметили, что все костюмы и декорации к спектаклю были предоставлены театром оперы и балета. На встрече ребята с ограниченными возможностями здоровья приняли приглашение учащихся Дворца стать частью их команды и влиться в волонтерскую работу объединения «Вега». Организаторы и участники спектакля решили передать все вырученные средства от продажи билетов в детский благотворительный фонд «Сила добра» для помощи детям с врожденными пороками сердца.

Представители Народного фронта подарили детям подарки в виде школьных наборов. Общественники сообщили, что участники спектакля приняли решение выступить на первом республиканском инклюзивном фестивале «Театр — за равные возможности», который пройдет в ноябре 2019 г. в Сыктывкаре.