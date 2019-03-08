Сергей Гапликов поздравил жительниц Республики Коми с наступающим праздником.

Сегодня, 7 марта, в Государственном театре оперы и балета Республики Коми состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню.

«Дорогие наши женщины, мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Мы, мужчины, всегда волнуемся в ожидании этого дня, выбираем цветы и подарки, придумываем, чем вас порадовать, какие найти слова, чтобы вы почувствовали, как мы вас любим и ценим. Вы – наше счастье, ради которого мы живём, двигаемся вперёд, достигаем высот. Спасибо за вашу любовь и поддержку, заботу и мудрость. В преддверии праздника я желаю вам простого женского счастья, заботы близких и родных, благополучия. И пусть каждый, кто встречается на вашем жизненном пути, дарит только позитивные эмоции», — пожелал Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/74049/