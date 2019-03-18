Пленарное заседание II Северного культурного форума

В Сыктывкаре обсудили региональные приоритеты нацпроекта «Культура».

Пленарным заседанием завершилась работа II Северного культурного форума, собравшего в столице Республики Коми более 300 представителей 28 регионов России и стран зарубежья. На заседании выступил глава региона Сергей Гапликов.

Участники двухдневного форума обсудили актуальные вопросы по различным направлениям культуры, искусства и туризма. Особое внимание в ходе дискуссий было уделено региональным составляющим реализации нацпроекта «Культура».

http://rkomi.ru/news/74253/