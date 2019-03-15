Опрос ОНФ показал, что у трети граждан проверки газового оборудования не проводятся или проходят крайне редко

Эксперты ОНФ подвели итоги опроса о работе внутриквартирного газового оборудования, который проводился в мобильном приложении «Народный контроль» и через региональные исполкомы Движения. Результаты показали, что граждане плохо знают о сроках службы таких систем. Многие сообщили, что в их квартирах это оборудование либо вообще никогда не проверялось, либо это происходит реже одного раза в год. Результаты опроса и свои экспертные предложения ОНФ направит в Минстрой России и Госдуму.

Только за прошлый год в стране произошло 29 чрезвычайных происшествий с бытовым газом, в них погибли более 50 человек. В основном, страшные аварии происходят в многоквартирных домах. Но, как показал опрос, большинство граждан (77%) считает свое газовое оборудование в той или иной мере безопасным.

Всего в опросе, который проводился с 15 января по 5 марта 2019 г., приняли участие 4 880 человек.

В целом жильцы осознают, как важно проводить профилактические мероприятия. 44% утверждают, что знают правила безопасной эксплуатации и соблюдают их. 34% заключили договор со специализированной организацией на техническое обслуживание. Почти половина (46%) знает, куда нужно звонить при подозрении, что произошла утечка газа.

В то же время люди плохо осведомлены по некоторым важным вопросам. Так, о сроках эксплуатации газового оборудования и сроках проведения проверок специализированными организациями знают только 12% и 9% опрошенных соответственно.

Треть граждан (30%) сообщила, что проверки такого оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов в их жилье либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год (то есть раз в 2-3 года, а то и в 5 лет). Два и более раза в год такие контрольные мероприятия проводятся в квартирах и домах только 14% опрошенных.

Многие жители считают, что проблемы с проверкой возникают прежде всего из-за того, что они проходят в неудобное для собственников жилья время. Так, 63% опрошенных отметили, что представители специализированных организаций приходят в будни, в рабочее время. То есть тогда, когда граждан зачастую не бывает дома. А 43% указали на то, что сотрудники не сообщают заблаговременно о сроках проверки. О предстоящем мероприятии жители хотели бы узнавать из объявлений в подъезде (66%), SMS-сообщений (60%), через телефонные звонки (51%).

Участники опроса могли отметить сразу несколько мер, которые, по их мнению, способны сократить число аварий. Так, 40% предлагают привлекать к административной ответственности хозяев квартир, которые не впускают проверяющих. Больше трети (36%) за то, чтобы таким же образом наказывать управляющие компании, которые не заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования. Около трети опрошенных (32%) выступают за установку в квартирах сигнализаторов загазованности помещений. Столько же респондентов отметили, что системы контроля в квартирах нужно устанавливать за счет средств фондов капитального ремонта.

Однако сами жильцы не готовы к дополнительным расходам на контроль работы газового оборудования даже ради своей безопасности. Так, 46% выступили против. А 34% готовы выделить на эти цели не больше 500 руб. в год.

«Учитывая результаты опроса, для обеспечения газовой безопасности жителей необходимо предпринять некоторые меры. В частности, мы предлагаем расширить графики проведения проверок – охватить выходные и будни вечером. У жителей должна быть возможность самим выбирать это время. Также нужно обязать управляющие и газовые компании активнее информировать граждан о проверках. А производителей газового оборудования – устанавливать датчики утечки газа на каждое изделие», – сказала член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Кроме того, по ее мнению, надо установить большие штрафы для собственников жилья, которые не пускают газовиков для проверки. В целом в каждом регионе должна быть разработана дорожная карта по газовой безопасности, которая предусматривала бы в том числе профилактическую работу и установку газоанализаторов.