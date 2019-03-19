ОНФ запускает масштабный мониторинг доступности грантов для начинающих фермеров

Эксперты Народного фронта и Российского союза сельской молодежи (РССМ) запускают мониторинг доступности грантов для начинающих фермеров. Он поможет выяснить, насколько в регионах открыты и прозрачны процедуры конкурсов на получение финансовой поддержки. По результатам исследования эксперты ОНФ подготовят свои предложения и направят их в Министерство сельского хозяйства РФ.

Исследование пройдет с 25 марта по 25 апреля этого года, потому что первые конкурсы для претендентов на гранты в этом году начнутся именно в марте. Но в том, как они проводятся, есть целый ряд проблем и сложностей для предпринимателей. Активисты ОНФ встретятся с фермерами из регионов и узнают о том, с какими сложностями им приходиться сталкиваться при получении грантовой поддержки на развитие сельского хозяйства и об их информированности.

Например, начинающий фермер из Бологовского района Тверской области Андрей Дорофеев рассказал, чтоподавал заявку на участие в конкурсе восемь раз за полтора года. Регулярно возникали какие-то бюрократические препятствия. В итоге он все-таки получил грант на развитие – 3 млн руб. Фермер признается, что соблюсти все условия, предъявляемые к участникам конкурса, крайне сложно.

В то же время многие фермерские хозяйства вообще остаются без поддержки. Так, фермер из Кетченеровского района Республики Калмыкия Амуланга Церенова вместе с мужем участвовала в грантовом конкурсе в 2018 г. Саму процедуру конкурса она прошла без серьезных затруднений, но из-за ограниченности бюджетных средств грант так и не получила.

«Грантовая поддержка фермерских хозяйств и кооперативов – одно из важнейших мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства, особенно она важна для молодых людей, которые стремятся развивать свой бизнес на селе. Однако далеко не во всех регионах участие в грантовых конкурсах доступно для фермеров, есть вопросы к прозрачности процедур. Также потенциальные участники плохо проинформированы о порядке проведения конкурсов», – сказала член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Она пояснила, что также пройдет опрос среди участников конкурсных процедур в регионах. Так, респонденты смогут рассказать, на какой вид грантовой поддержки они претендовали, – для начинающих фермеров, на развитие семейной животноводческой фермы или материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Участники опроса расскажут, когда и сколько раз они подавали заявку, откуда узнали о такой возможности и, если им отказали в гранте, то по какой причине.Также они смогут высказать свое мнение об объективности и справедливости решений конкурсной комиссии, оценить доступность информации о проведении таких конкурсов в своем регионе и в целом дать оценку эффективности грантовой поддержки. Кроме того, можно будет оставить свои предложения.