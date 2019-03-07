МАРТОВСКАЯ РЫБАЛКА НА ХАРИУСА ВСТРЕЧА РЫБОЛОВНЫХ КАНАЛОВ Часть 1 ЗАЕЗД

Встреча двух рыболовных каналов. И интереснейшая совместная поездка на таёжную речку. Поклёвки хариуса,встречи с местными рыбаками,снасти,сделанные своими руками,красивую северную природу, и вагон счастья, всё это вы увидите в этом фильме. Предлагаю вашему вниманию первую часть фильма.Продолжение вы увидите дня через 3-4. Так как сегодня ночью мы выезжаем на новую рыбалку,и за новыми впечатлениями. Поздравляю всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Любите и будьте любимы.Счастья вам и здоровья на долгие года. Канал Александра Мазая : https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ