МАРТОВСКАЯ РЫБАЛКА НА ХАРИУСА ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ ВСТРЕЧА РЫБОЛОВНЫХ КАНАЛОВ КОМИ СВЕЧА ПРИВЕТЫ

Второй день двух рыболовных каналов прошёл на ура ! Несмотря на 30-ти градусный мороз и слабый клёв, нам удалось и рыбки поймать и чудесно время провели.Сказочный обед возле костра на лесной речке и море впечатлений от красоты северного края. И ещё вы увидите следы трагедии,которая недавно разыгралась на льду лесной речки. Все ролики о зимней рыбалке на хариуса можете посмотреть здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y