Команда «Молодежки ОНФ» в Коми провела акцию «Ты прекрасна!»

В Сыктывкаре более 300 жительниц города получили поздравления с 8 Марта от участников команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми. Молодые люди специально к этому дню провели акцию «Ты прекрасна!»: в административном центре региона мероприятие охватило почти два десятка социальных учреждений и вузов.

Представители молодежного направления Общероссийского народного фронта в Коми рассказали, что акция «Ты прекрасна!» прошла в маршрутных автобусах, магазинах, женских парикмахерских, поликлиниках, на АЗС, остановках общественного транспорта, в библиотеках, Сыктывкарском лесном институте, ледовом дворце «Северная Олимпия».

«8 марта весь мир отметил Международный женский день. Команда «Молодежки ОНФ» специально к этому дню провела акцию «Ты прекрасна!» с целью поздравить девушек всей страны. Акция призвана обратить внимание на каждую женщину, будь то мама или жена, дочь, сестра, бабушка, любимая девушка, соседка, продавщица, контролер, случайная прохожая на улице. Поздравление и теплые слова приятны каждой женщине. В Сыктывкаре молодые люди поздравили представительниц прекрасного пола с праздником и подарили женщинам открытки с 8 Марта от «Молодежки ОНФ», где в стихах говорится, что они прекрасны», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Представители молодежного направления ОНФ в Коми сообщили, что в ходе акции «Ты прекрасна!» многие женщины в магазинах, аптеках, автобусах, на улицах Сыктывкара были удивленные неожиданным вниманием, но, когда молодые люди рассказывали об акции, поздравляли и дарили открытки, удивление и настороженность женщин сменялись на искреннюю благодарность.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали, что стихи для специально изготовленных открыток акции «Ты прекрасна!» были написаны самостоятельно. Молодые люди отметили, что женщинам приятно было услышать и прочесть замечательные строки: «Ты как из фильма – главная героиня. Не побоюсь сказать, что ты богиня!», «Сегодня целый день не смолкают голоса – всем бы иметь такие глаза», «Хотел подарить тебе прекрасные цветы, но нет ничего прекрасней, чем ты».

После завершения мероприятия участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми смонтировали видеоролик о праздничной акции в Сыктывкаре, который молодые люди распространили в социальных сетях.