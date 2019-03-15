Эксперты ОНФ предлагают увеличить срок ипотечных каникул на период от шести до девяти месяцев

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предложила увеличить срок ипотечных каникул для россиян на период от шести до девяти месяцев. Это позволит гражданам, потерявшим работу либо столкнувшимся с другими трудными обстоятельствами, восстановить платежеспособность. Об этом она заявила на пресс-конференции агентства «Национальная Служба Новостей» на тему «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?». Ее предложение поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, отметив, что ко второму чтению законопроекта «об ипотечных каникулах» депутаты могут вернуться к этой цифре, и пересмотреть ее.

Лазарева напомнила, что на поиск новой работы россиянам в среднем требуется до девяти месяцев. «За шесть месяцев люди в нашей стране равноценную работу не находят», – подчеркнула она. Кроме того, в современном мире в условиях цифровизации многим приходится менять профессию раз в пять лет. Некоторые профессии и вовсе исчезают. Также Лазарева добавила, что ипотека в нашей стране получила широкое распространение сравнительно недавно. Доход людей, которые брали ее в возрасте 35-36 лет, через 10 лет может упасть. Многие граждане и вовсе будут доплачивать ипотеку, выходя на пенсию.

Все эти факторы необходимо учесть представителям банков. «Важно, чтобы на практике не происходило бюрократических процедур, которые бы пугали человека получать ипотечные каникулы», – добавила Лазарева. Она призвала кредиторов относиться к заемщику, как к человеку, который настроен на решение проблемы – погашение долга, а не придумывать дополнительные меры, такие как собирать справки о доходах со всех членов семьи и т.д. «Люди, которые берут ипотеку, очень ответственные. В них надо верить и давать возможность продлевать свою кредитную историю. После удачной реструктуризации люди восстанавливаются. У банков есть хороший опыт и практики», – отметила Лазарева. Также она отметила необходимость того, чтобы гражданин мог получить ипотечные каникулы не единожды.

Сенатор Николай Журавлев отметил, что закон «об ипотечных каникулах» повысит у граждан уверенность в своих силах, что подстегнет развитие ипотеки и снизит ставки.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, предполагал введение ипотечных каникул на срок до шести месяцев. Между тем, Журавлев подчеркнул: «Не исключаю, что ко второму чтению мы можем вернуться к этой цифре, и ее пересмотреть». Он отметил, что при желании банки могут пойти на встречу клиенту и увеличить срок ипотечных каникул, а также дать возможность воспользоваться ипотечными каникулами во второй раз, но обязанности такой по закону у них нет. Дело в том, что все эти условия связаны с перечнем обстоятельств, которые дают право воспользоваться ипотечными каникулами. «Мы должны будем более детально их прописать и тогда можем вернуться к вопросу о сроке и количестве раз воспользоваться правом ипотечных каникул», – резюмировал сенатор.