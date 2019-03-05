Активисты ОНФ призвали власти Коми определить порядок вывоза мусора из дачных поселков

Активисты Общероссийского народного фронта призвали министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми и регионального оператора по обращению с ТКО определить порядок сбора и вывоза отходов в дачных поселках. В направленных обращениях общественники рекомендовали при разработке правил учесть мнение граждан.

«В ОНФ в Коми поступило много вопросов от дачников и председателей обществ о том, каким образом будет вывозиться мусор с дачных участков. Проблему подтвердили представители регоператора. Сейчас еще зима, мусора на дачах северного региона пока образуется немного, но скоро начнется дачный сезон, и тогда проблема вывоза отходов с участков станет острой, поэтому действовать нужно незамедлительно», – считает член регионального штаба ОНФ Елена Иванова.

Активисты Народного фронта в Коми направили обращения в министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и региональному оператору по обращению с ТКО. Общественники предлагают провести публичные слушания по вопросу вывоза мусора с территорий дачных обществ, и с учетом мнения граждан разработать правила.

Общественники также рассказали о последних результатах мониторинга реализации «мусорной реформы». Так, участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми повторно проверили контейнерные площадки для сбора отходов в Сыктывкаре, где в начале февраля 2019 г. выявили ненадлежащего качества мусорные баки и отсутствие информационных табличек с телефонами управляющих компаний и регионального оператора.

«Общественники отметили начало первых исправлений недостатков. Но если люди не будут видеть дальнейших улучшений, они могут обратиться в Народный фронт», – сообщила участник «Молодежки ОНФ» Дарья Нежуренко.

Активисты Народного фронта в Коми продолжают мониторинг «мусорной реформы» в регионе.