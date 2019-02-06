Встреча с победителями конкурсов Фонда президентских грантов 2018 года

В Коми растёт количество получателей президентских грантов.

В 2018 году увеличилось и число поданных заявок, по сравнению с предыдущим годом – почти в 2 раза. Сегодня Глава Республики Коми Сергей Гапликов встретился с лауреатами, победившими в конкурсах Фонда президентских грантов.

В рамках исполнения «апрельских поручений» Главы Республики Коми в регионе обеспечена поддержка участия НКО в конкурсах на получение грантов. Организацией, осуществляющей взаимодействие с Фондом Президентских грантов с декабря 2017 года в Республике Коми, определена ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления».

В 2017 году на реализацию своих проектов НКО республики привлекли 19,5 млн рублей, а в 2018 году – уже более 28 млн рублей. За год доля привлеченного федерального финансирования на некоммерческие проекты по развитию гражданского общества выросла на 43%.

http://rkomi.ru/news/73282/

http://rkomi.ru/news/73283/