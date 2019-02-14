Активисты ОНФ в Коми выявили проблемные участки дорог в Сыктывкаре

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми в рамках всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Снежный фронт» провели рейд по дорогам Сыктывкара, чтобы оценить их содержание в зимний период. Общественники обратили особое внимание на дороги и подъездные пути к поликлиникам.

Представители ОНФ зафиксировали, что дорога на улице Лесозаводской рядом с поликлиникой №2 недостаточно очищена от снега: автомобили вязнут в снежной «каше». В районе дома №7 на улице Лесозаводской, где расположено подразделение медучреждения, обнаружен провал в плотном снегу.

Активисты Народного фронта отметили, что территория детской поликлиники №3 очищена от снега, однако тротуар к учреждению на улице Восточной со стороны улицы Энгельса завален снегом так, что превратился в узкую тропинку: родители с колясками и санками для детей вынуждены выходить на проезжую часть. Также общественники обратили внимание, что дорожное пространство у детской поликлиники №1 на улице Советской недостаточно качественно очищается от снега.

«Ситуация с очисткой от снега дорог и тротуаров рядом с поликлиниками не критичная. Недостатки устранимы в короткие сроки: необходимо только дорожным и коммунальным службам, администрациям лечебных учреждений вовремя принимать меры по очистке территорий. В качестве положительного примера можно привести ситуацию рядом со взрослой поликлиникой №3 в Сыктывкаре, где в том числе в хорошем состоянии содержат парковку для автомобилей людей с инвалидностью», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми отметили, что в ходе рейда «Снежный фронт» проверили состояние участков не только рядом с поликлиниками. «Несмотря на участившиеся снегопады, в целом в Сыктывкаре дороги и тротуары очищаются от снега. В то же время есть отдельные особо острые ситуации», – подчеркнула Шумилова.

Так, общественники отметили, что дорога на улице Мичурина находится в ненадлежащем состоянии. Непростая ситуация сложилась на участке рядом с перекрестком с Сысольским шоссе: на не очищенной от снега дороге образовались труднопроходимые для машин ледяные ухабы, которые автомобилисты вынуждены объезжать по встречной полосе.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что по итогам рейда направили в администрации Сыктывкара и лечебных учреждений обращения для принятия мер. Общественники пообещали провести повторный рейд. Представители Народного фронта напомнили, что мониторинг «Снежный фронт» направлен на повышение эффективности работы городских и дорожных служб, управляющих компаний по уборке снега на улицах и на крышах домов с целью обеспечения безопасности и снижения травматизма населения.