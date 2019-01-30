Активисты ОНФ в Коми выявили проблему недостаточного количества контейнеров для сбора отходов

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявили, что в селе Богородск Корткеросского района сбор мусора осуществляется не в контейнеры, а прямо на земле. В населенном пункте расставлены соответствующие информационные таблички.

«Общественники в рамках мониторинга «мусорной реформы» в регионе уже выявили немало несоответствий и нарушений. Один из острых вопросов – недостаточное количество контейнеров для сбора ТКО. В селе Богородск проблему «решили» совсем просто: организовали сбор отходов не в контейнеры, а прямо на земле. Конечно, это никакое не решение вопроса, а только загрязнение территории населенного пункта и ухудшение общей экологической ситуации. ОНФ в Коми отреагирует: общественники направят информацию в государственные и муниципальные органы для принятия мер по прекращению загрязнения территории и обустройству надлежащих контейнерных площадок. Вопрос взяли на контроль: активисты ОНФ в Коми проведут новые рейды в Богородск», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Общественники сообщили, что пока официальные точки сбора ТКО в Богородске оборудованы только деревянными палками с надписью: «Место сбора и вывоза мусора». «Мы не понимаем сущности такой странной услуги по сбору и вывозке отходов, за которую нам выставляют счета на оплату», – сказали активистам ОНФ в Коми жители Богородска.

«В рамках мониторинга новой системы обращения с ТКО обращаемся к жителям других населенных пунктов республики: если в селе или поселке вместо контейнерных площадок места для сбора ТКО «оборудованы» аналогичным способом, как в Богородске, то просим сигнализировать об этом в ОНФ в Коми», – сообщила Шумилова.

Общественники также проинформировали, что в рамках контроля за релизацией «мусорной реформы» приступили к мониторингу платежных квитанций для выявления двойной оплаты жителями многоквартирных домов услуги вывоза ТКО.