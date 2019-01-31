Активисты ОНФ в Коми в рамках контроля «мусорной реформы» организовали рейд в село Озел

Участники проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Республике Коми в рамках контроля новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) организовали рейд в село Озел Сыктывдинского района. Ранее общественники на основании жалоб граждан подняли вопрос о том, что после старта «мусорной реформы» в ноябре 2018 г. в селе не вывозится мусор, но плату за услугу жителям начисляют.

«В ходе рейда общественники встретились с жителями Озела и деревни Сейты, которая входит в состав поселения, провели встречу с главой сельского поседения и зафиксировали, что вопрос с вывозом мусора наконец-то стал решаться. На сельском сходе принято решение, что машина регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Ухтажилфонд» – должна приезжать раз в неделю в удобный для жителей день и забирать у них мусор, места остановки транспорта и время определены. Мусор уже стал вывозиться», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Тем не менее участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми отметили, что проблемы с ТКО в Озеле остаются. Не решен вопрос с аннулированием платы за вывоз мусора за тот период, когда услуга не оказывалась. Жители деревни Сейты получили повышенные счета за вывоз мусора – по тарифу для домов с централизованным отоплением, что не соответствует действительности. Общественники проинформировали граждан, что для перерасчета и правильного начисления платы за вывоз ТКО необходимо обратиться в «Коми энергосбытовую компанию» – к оператору «Ухтажилфонда» по начислению платежей. Региональный оператор по обращению с ТКО подтвердил, что будет произведен перерасчет и исправлено неправильное начисление тарифа.

На встрече с главой Озела Дмитрием Лыткиным общественники обсудили возможное возникновение проблемы с вывозом ТКО в межсезонье: дорога, связывающая сельское поселение с «большой землей», проходит через реку Вычегда, весной и осенью движение автотранспорта полностью прерывается. Глава села сообщил о плане складирования отходов в этот период в контейнеры повышенной вместимости, но для этого необходимо их закупить, а средств на это нет. Участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми сообщили, что обратятся к властям района и региональному оператору с просьбой помочь решить данный вопрос.

«После поднятой общественностью проблемы пробуксовки «мусорной реформы» на местах стали принимать меры. Однако в целом проблемы с ТКО в регионе остаются: в ОНФ поступают многочисленные сигналы граждан об этом. Уже очевидно, что на местах вовремя не подготовились к работе по новой системе, но вопрос еще и в финансовых возможностях сельских поселений. ОНФ в Коми обратится в правительство региона для рассмотрения возможности выделения дополнительных целевых субсидий, а также привлечения регионального оператора по обращению с ТКО для решения этого вопроса, несмотря на то что контейнеры – не сфера оператора», – сообщила Шумилова.

Участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми сообщили, что Народный фронт открыл горячую линию по «мусорной реформе»: любой человек сможет позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, что касается этой темы.