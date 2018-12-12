Здоровый налим порвал леску. Вот это досада / Зимняя рыбалка

Друзья всем привет. Проверка снастей после двух дневного перерыва состоялась 12.12.18. Было поймано несколько налимов,а на половине снастей были сходы. Вывод снасти нужно провеять каждый день. А самое обидное что трофейный налим при вываживании оторвал крючок. На такой расклад событий я никак не рассчитывал. А что из этого получилось смотрите сами.

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Всем приятного просмотра.

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