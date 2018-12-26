✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.12.2018

▫ Общественный совет сосногорского района сегодня собрался на последнее в этом году заседание. В повестке дня пять вопросов и все они — итоги работы основных сфер деятельности муниципалитета

▫ 27 декабря Дом культуры Нижнего Одеса отметит 50 лет со дня своего открытия. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в минувшую субботу

▫ Лучших из лучших, тех кто добился больших результатов в спорте, чествовали вчера в «Метеоре». Ежегодная церемония вручения муниципальной стипендии «Успех» — традиция нашего района. В этом году среди стипендиатов более полусотни спортсменов и ряд тренеров по различным видам спорта

▫ #ВестиТимана ▫ #Сосногорск ▫

▫ #НовостиСосногорска ▫ 26.12.2018 ▫