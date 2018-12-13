Церемония вручения паспортов, приуроченная к 25-летию Конституции Российской Федерации

Сергей Гапликов вручил паспорта юным гражданам Российской Федерации.

Торжественная церемония, посвящённая 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации, состоялась сегодня в Администрации Главы Республики Коми. Паспорта из рук главы региона получили юные волонтёры, отличники учебы, победители олимпиад, различных спортивных и творческих конкурсов и фестивалей.

Открывая торжественную церемонию, Сергей Гапликов поздравил ребят с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации.

«Мне очень приятно видеть вас сегодня здесь. Это важный день в вашей жизни – вы получите паспорт гражданина Российской Федерации. Это очень волнительное и запоминающееся событие. Я желаю вам долгой, успешной и яркой жизни. Вскоре вы придёте нам на смену и возьмёте ответственность за будущее нашего государства. И я уверен, что вы будете достойными гражданами, патриотами своей республики и страны», — напутствовал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72113/