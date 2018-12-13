Торжественная церемонии открытия Года театра

В Коми дали старт Году театра.

Сегодня, 13 декабря, во всех регионах Российской Федерации состоялись церемонии открытия Года театра, объявленного в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным. В Сыктывкаре праздничное событие прошло в торжественной обстановке в большом зале Администрации Главы Республики Коми.

В мероприятии приняли участие сотрудники государственных театральных учреждений, ветераны отрасли, руководители народных любительских театров из городов и районов, представители Союза театральных деятелей Республики Коми. С приветственным словом выступил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

«Наша республика продолжает Год культуры Годом театра в России. И это напрямую перекликается с одной из задач, которые поставил перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, — повысить доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных уголков нашей большой страны, популяризировать театральное искусство среди широких масс, увеличить количество гастролей и показов в театрах, сделать театр частью жизни каждого человека. Это очень серьёзная, важная и, я бы даже сказал, стратегическая задача. И я надеюсь на вашу поддержку и помощь в этой работе», — обратился Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72109/