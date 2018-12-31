Разговор по телефону с участником проекта «Мечтай со мной» Марком Ивановским

Сергей Гапликов помог исполнить мечту пятилетнего Марка Ивановского из Печоры.

Сегодня, 30 декабря, мальчик увиделся с Дедом Морозом и совершил полёт на вертолёте. Желание Марка удалось осуществить благодаря поддержке социальных партнёров республики, откликнувшихся на просьбу главы региона.

Напомним, в Год добровольца в России стартовал масштабный проект «Мечтай со мной». Главная идея проекта заключается в реализации заветных желаний детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями. Проект поддержал Президент страны Владимир Путин, исполнивший желания пятерых детей. Эстафету лидера государства приняли федеральные министры и руководители регионов.

Глава республики Сергей Гапликов снял с «Ёлки желаний» в Кремле бумажные шары с пожеланиями детей из Коми. Всего было четыре таких шара.

Сегодня исполнилась мечта юного печорца Марка Ивановского. После полёта на вертолёте Сергей Гапликов связался с мальчиком и его мамой по телефону.

«Марк, привет! Я знаю, что ты мечтал полетать на вертолёте. У тебя всё получилось? Я очень рад этому. Пусть всё, что ты задумаешь, было реализовано. Поздравляю тебя, твою маму и близких с Новым годом. Желаю тебе в первую очередь здоровья, терпения и никогда не сдаваться перед трудностями. Тогда у тебя всё получится. Екатерина Сергеевна, Вам всего самого доброго!», — пожелал Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/72498/