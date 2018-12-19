Рабочая встреча с Председателем КСП Республики Коми Еленой Филимоновой

Контрольно-счётная палата Коми получила высокую оценку на федеральном уровне.

Предварительные итоги деятельности контрольного органа в 2018 году обсудили сегодня, 18 декабря, во время рабочей встречи Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Председатель КСП Республики Коми Елена Филимонова.

Председатель КСП проинформировала главу региона о том, что в этом году Контрольно-счётной палатой республики было проведено около 70 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В ближайшее время завершатся ещё 3 контрольных мероприятия: в отношении АО «Коми тепловая компания» и АО «Микрокредитная компания Республики Коми», а также в части использования бюджетных средств, направленных на создание стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Итоги этой работы будут представлены Главе Республики Коми и Государственному Совету Республики Коми.

«Из 30 контрольно-счётных органов субъектов России, эффективность деятельности которых была рассмотрена на коллегии Счетной палаты, мы – в пятёрке лучших. До конца года будут проанализированы ещё 15 регионов. Наша работа получила высокую оценку специалистов Счётной палаты» — проинформировала Елена Филимонова.

http://rkomi.ru/news/72242/