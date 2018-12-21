ОНФ в Коми призывает управляющие компании поддерживать жителей в рамках реализации проекта по благоустройству

Активисты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми обсудили проблемы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сыктывкаре. На последнем заседании городской общественной комиссии по реализации данного приоритетного проекта все заявки жителей многоквартирных домов по обустройству дворовых территорий на 2019 г. были отклонены, большинство отправлены на доработку как несоответствующие установленным требованиям. Общественники считают, что управляющие компании должны помочь собственникам в подготовке заявок, а администрация муниципалитета – начать работу с компаниями по данному вопросу.

«Например, одна из проблем жителей многоквартирных домов по оформлению заявок на вхождение в проект «Формирование комфортной городской среды» – протоколы общих собраний собственников жилья. У жителей нет опыта созыва собраний и правильного оформления протоколов. К сожалению, управляющие компании никак не помогают в этой работе. Ведь важный вопрос при созыве собрания – реестр собственников. Только управляющая компания может с ним работать, так как это персональные данные, соответственно может помочь в организации собрания. Но этого не происходит, наоборот, компании чинят препятствия: общественникам, об этом жалуются сами граждане», – прокомментировала эксперт Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми Татьяна Нишанбаева.

Общественникам в администрации Сыктывкара сообщили, что всего в декабре 2018 г. было рассмотрено 47 заявлений на благоустройство дворовых территорий города, из них три заявки общественная комиссия отклонила, а 44 заявки были возвращены на доработку в связи с несоответствием установленным требованиям для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

«В мэрии заверили, что гражданам будут даны подробные рекомендации по исправлению документов с целью включения дворовых территорий в программу. Но необходимо, чтобы администрация Сыктывкара начала работу по данному вопросу с управляющими компаниями, чтобы они помогали в этом жителям домов. Механизм для этого есть – представители компаний всегда приглашаются и участвуют в еженедельной городской планерке в мэрии. Предложение общественники направили в администрацию», – сообщила Нишанбаева.

Активисты ОНФ в Коми отмечают, что до начала реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» в 2019 г. осталось совсем немного времени, поэтому нельзя, чтобы жители многоквартирных домов, где необустроенны дворы, где плохие дороги на дворовых территориях, лишились возможности исправить положение по формальным причинам. Следующее заседание общественной муниципальной комиссии в Сыктывкаре для принятия решения о включении в программу доработанных заявлений назначено на апрель-май 2019 г.

Общественники сообщили, что проблема с оформлением заявок характерна для всех муниципалитетов. В 2019 г. в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» участвуют все районы и городские округа Республики Коми. Активисты ОНФ в Коми предложение о помощи жителям со стороны управляющих компаний направили во все администрации районов и городских округов региона.