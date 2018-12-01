ОНФ составил «дорожную карту» народного контроля за исполнением «майского указа» президента

Участники съезда Общероссийского народного фронта разработали «дорожную карту» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов «майского указа» главы государства. Съезд ОНФ посетил президент России, лидер Движения Владимир Путин, который пообщался с новыми сопредседателями и членами Центрального штаба ОНФ.

Необходимо, чтобы на каждом из приоритетных направлений развития страны были достигнуты прорывные решения, отметил президент страны: «Это невозможно сделать без участия общественности, невозможно сделать без участия общественных организаций, и прежде всего такой, как Общероссийский народный фронт».

Путин назвал ОНФ важной для государства организацией, которая работает напрямую «от народа и с народом», и чувствует, что нужно конкретному человеку в конкретном месте, и имеет возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию.

«В этой связи хочу выразить надежду, что мы с вами будем так же активно работать, как это было до сих пор», – обратился Путин к членам Центрального штаба Движения.

Важным итогом съезда стала разработанная участниками «дорожная карта» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов «майского указа» президента РФ. Карта станет планом работы Движения на ближайшие годы по приоритетным направлениям, которые являются наиболее близкими и значимыми для простых людей. В плане мероприятий – проведение опросов, мониторингов, акций, встреч с гражданами и другие инструменты контроля, которые позволяют вовлечь в процесс как можно больше обычных людей и выяснить, что важно для конкретного человека, и как он воспринимает происходящие изменения. Народный фронт будет ежегодного готовить и отправлять в правительство РФ и Администрацию президента общественные доклады по итогам работы народных контролеров по каждому из 12 направлений.

«Комплексные доклады, которые ОНФ будет регулярно готовить по каждому нацпроекту, станут результатом нашей работы с конкретными людьми на местах – в городах, поселках, деревнях. Это ключевой источник обратной связи и объективной информации из первых рук от населения страны. Полученные данные помогут своевременно выявлять, какие пункты реализации нацпроектов требуют усиления, а какие – корректировки. И только таким образом мы сможем добиться того, чтобы предпринимаемые государством меры действительно меняли жизнь людей к лучшему», — сказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

В ходе съезда был избран новый состав Центрального штаба ОНФ, в который вошли 68 человек. Также были избраны новые сопредседатели: Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент «Национальной медицинской палаты»; Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех»; Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»; Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» и Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Аппарат Народного фронта будет меняться под новые задачи. В период формирования организационно-штатной структуры все сотрудники Центрального и региональных Исполкомов будут временно исполнять свои обязанности в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, съезд Общероссийского народного фронта прошел сегодня в Москве. Участниками мероприятия стали более 4 тыс. человек со всей страны. Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. В съезде Народного фронта принял участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.